ВСУ заявили о "параде уничтоженной техники" РФ на востоке: активизированы штурмы с броней

Представитель ВСУ Фитьо сказал, что за прошедшие сутки на Лиманском и Купянском направлениях был "парад уничтоженной техники" войск РФ – 67 единиц

Сгоревшая российская техника (Фото: EPA)

На восточном отрезке фронта россияне продолжают попытки прорвать оборону украинских защитников, применяя для наступлений военную технику, которую успешно уничтожают Силы обороны. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

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Он отметил, что за прошедшие сутки "после определенного затишья" на Лиманском и Купянском направлениях Силы обороны отразили 17 вражеских атак. В частности, боевые действия происходили возле Синьковки, Петропавловки, Макеевки.

"Нашим военнослужащим удалось уничтожить 304 российских оккупанта, и был просто такой парад уничтоженной техники оккупационных войск – 67 единиц военной техники уничтожили, среди которых 11 танков, девять БМП-2, одна БМП-1 и одна БМП-3. Это свидетельствует о том, что противник активизировал использование техники для своих наступательных действий", – сказал Фитьо.

Он подчеркнул, что россияне смещают акценты, сосредотачивая свои усилия то на Купянском, то на Лиманском, то на Бахмутском направлениях, пытаясь "нащупать" слабые места Сил обороны – пока что безуспешно.

5 января британская газета The Telegraph написала, что российские войска якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область 15 января.

Представитель ВСУ Фитьо в комментарии LIGA.net назвал материал The Telegraph "бредом".

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