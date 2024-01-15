У ЗСУ заявили про "парад знищеної техніки" РФ на сході: активізувалися штурми з бронею

Представник ЗСУ Фітьо сказав, що минулої доби на Лиманському та Куп'янському напрямках був "парад знищеної техніки" окупаційних військ – 67 одиниць

Згоріла російська техніка (Фото: EPA)

На східному відтинку фронту росіяни продовжують спроби прорвати оборону українських захисників, застосовуючи для наступів військову техніку, яку успішно знищують Сили оборони. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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Він зазначив, що протягом минулої доби "після певного затишшя" на Лиманському і Куп’янському напрямках Сили оборони відбили 17 ворожих атак. Зокрема бойові дії відбувалися поблизу Синьківки, Петропавлівки, Макіївки.

"Нашим військовослужбовцям вдалося знищити 304 російських окупантів, і був просто такий парад знищеної техніки окупаційних військ – 67 одиниць військової техніки знищили, серед яких 11 танків, дев’ять БМП-2, одну БМП-1 та одну БМП-3. Це свідчить про те, що противник активізував використання техніки для своїх наступальних дій", – сказав Фітьо.

Він наголосив, що росіяни зміщують акценти, зосереджуючи свої зусилля то на Куп’янському, то на Лиманському, то на Бахмутському напрямках, намагаючись "нащупати" слабкі місця Сил оборони – поки що без успіху.

5 січня британська газета The Telegraph написала, що російські війська нібито планують новий "широкомасштабний наступ" на Харківщину 15 січня.

Представник ЗСУ Фітьо в коментарі LIGA.net назвав матеріал The Telegraph "маячнею".

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