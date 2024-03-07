Объявлена принудительная эвакуация детей еще из двух общин Харьковской области

Как заявил глава Харьковской ОВА Синегубов, речь идет о 18 населенных пунктах Великобурлукской и Ольховатской общин

Олег Синегубов (Фото: Facebook)

Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной и обязательной эвакуации детей из Великобурлукской и Ольховатской общин. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, из-за постоянных обстрелов совет обороны области поддержал проведение обязательной эвакуации детей, по крайней мере с одним из родителей, из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской общин.

В Великобурлукской общине, как отметил Синегубов, проживает 110 детей, а в Ольховатской – 51 ребенок. Он сообщил, что места для проживания эвакуированных семей уже найдены, ОВА будет совместно работать с волонтерами и представителями Национальной полиции, чтобы вывезти детей в безопасные места.

Также, по словам Синегубова, в результате усиления обстрелов продолжается принудительная эвакуация людей из 57 населенных пунктов Купянского района. Эвакуированным гражданам предоставят места для временного проживания не только в пределах Харьковской области, но и в других регионах страны.

Как отметил глава ОВА, людям будут предоставлены бесплатные железнодорожные билеты для эвакуации.

17 октября 2023 года в полиции сообщили, что из 12 прифронтовых населенных пунктов Донецкой области эвакуировали всех детей.

2 ноября сообщалось, что в Харьковской области было одобрено принудительную эвакуацию 275 детей с их семьями из 66 населенных пунктов.

16 января 2024 года Синегубов заявил, что в Купянском районе объявили обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской общин.

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