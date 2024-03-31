Росіяни вдарили КАБами – у Харкові приліт по цивільній інфраструктурі

Росіяни вдарили КАБами – у Харкові приліт по цивільній інфраструктуріоновлено
Російські загарбники атакували Харківську область керованими авіабомбами. У місті було чути вибух. Мер Харкова повідомив, що є приліт поряд з житловою забудовою у центрі. Голова обладміністрації повідомив про російський удар по цивільній інфраструктурі у Шевченківському районі, пошкоджені приміщення, автомобілі.
21:58. Повітряні сили попередили про пуски КАБів російської тактичною авіацією на Харківщині.
22:12. ПС повідомили про повторні пуски КАБів.
22:16. У Харкові було чути вибух, написало Суспільне.
22:24. "Попередньо приліт у місто. Де саме – зараз зʼясовуємо. Прохання до всіх містян знаходитися у безпечних місцях", – повідомив мер Ігор Терехов.
22:34. Унаслідок російської атаки є приліт поряд з житловою забудовою у центральному районі Харкова, написав мер.
На місці удару працюють відповідні служби й волонтери, інформація щодо постраждалих й пошкоджень уточнюється, зазначив Терехов.
ОНОВЛЕНО о 22:48. Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова у Шевченківському районі, повідомив голова обладміністрації Олег Синєгубов.
Унаслідок атаки пошкоджені цивільні приміщення, автомобілі, зазначив він.
Станом на зараз – без постраждалих, триває огляд місця і встановлюється тип озброєння, написав посадовець.
"Можливі повторні запуски, перебувайте в укриттях!", – попередив Синєгубов.
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- 27 березня після російського ракетного удару очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що, попередньо, росіяни вперше вгатили по місту керованим боєприпасом великого калібру — УМПБ Д-30СН. Він зазначав, що росіяни вирішили випробовувати свої модифіковані бомби на мешканцях житлової забудови. По дитячому майданчику, по школі та по лікарні.
- 28 березня російська армія знову вдарила новими керованими авіаційними бомбами УМПБ Д-30СН — цього разу по селищу Миколаївка на Донеччині.
- 29 березня ПС повідомили, що Україна може боротися з керованими авіабомбами, водночас ліквідація носія ефективніше вплине на подальше використання ворогом такої зброї.
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