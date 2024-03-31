Росіяни вдарили КАБами – у Харкові приліт по цивільній інфраструктурі

Харків (Ілюстративний скриншот)

Російські загарбники атакували Харківську область керованими авіабомбами. У місті було чути вибух. Мер Харкова повідомив, що є приліт поряд з житловою забудовою у центрі. Голова обладміністрації повідомив про російський удар по цивільній інфраструктурі у Шевченківському районі, пошкоджені приміщення, автомобілі.

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21:58. Повітряні сили попередили про пуски КАБів російської тактичною авіацією на Харківщині.

22:12. ПС повідомили про повторні пуски КАБів.

22:16. У Харкові було чути вибух, написало Суспільне.

22:24. "Попередньо приліт у місто. Де саме – зараз зʼясовуємо. Прохання до всіх містян знаходитися у безпечних місцях", – повідомив мер Ігор Терехов.

22:34. Унаслідок російської атаки є приліт поряд з житловою забудовою у центральному районі Харкова, написав мер.

На місці удару працюють відповідні служби й волонтери, інформація щодо постраждалих й пошкоджень уточнюється, зазначив Терехов.

ОНОВЛЕНО о 22:48. Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова у Шевченківському районі, повідомив голова обладміністрації Олег Синєгубов.

Унаслідок атаки пошкоджені цивільні приміщення, автомобілі, зазначив він.

Станом на зараз – без постраждалих, триває огляд місця і встановлюється тип озброєння, написав посадовець.

"Можливі повторні запуски, перебувайте в укриттях!", – попередив Синєгубов.

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27 березня після російського ракетного удару очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що, попередньо, росіяни вперше вгатили по місту керованим боєприпасом великого калібру — УМПБ Д-30СН. Він зазначав, що росіяни вирішили випробовувати свої модифіковані бомби на мешканцях житлової забудови. По дитячому майданчику, по школі та по лікарні.

28 березня російська армія знову вдарила новими керованими авіаційними бомбами УМПБ Д-30СН — цього разу по селищу Миколаївка на Донеччині.

29 березня ПС повідомили, що Україна може боротися з керованими авіабомбами, водночас ліквідація носія ефективніше вплине на подальше використання ворогом такої зброї.

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