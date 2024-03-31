Россияне ударили КАБами – в Харькове прилет по гражданской инфраструктуре

Россияне ударили КАБами – в Харькове прилет по гражданской инфраструктуреобновлено
Российские захватчики атаковали Харьковскую область управляемыми авиабомбами. В городе был слышен взрыв. Мэр Харькова сообщил, что есть прилет рядом с жилой застройкой в центре. Глава обладминистрации сообщил о российском ударе по гражданской инфраструктуре в Шевченковском районе, повреждены помещения, автомобили.
21:58. Воздушные силы предупредили о пусках КАБов российской тактической авиацией в Харьковской области.
22:12. ВС сообщили о повторных пусках КАБов.
22:16. В Харькове был слышен взрыв, написало Суспільне.
22:24. "Предварительно прилет в город. Где именно – сейчас выясняем. Просьба ко всем горожанам находиться в безопасных местах", – сообщил мэр Игорь Терехов.
22:34. В результате российской атаки есть прилет рядом с жилой застройкой в центральном районе Харькова, написал мэр.
На месте удара работают соответствующие службы и волонтеры, информация о пострадавших и повреждениях уточняется, отметил Терехов.
ОБНОВЛЕНО в 22:48. Россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова в Шевченковском районе, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.
В результате атаки повреждены гражданские помещения, автомобили, отметил он.
По состоянию на данный момент – без пострадавших, продолжается осмотр места и устанавливается тип вооружения, написал чиновник.
"Возможны повторные запуски, находитесь в укрытиях!", – предупредил Синегубов.
Новость дополняется...
Читайте также: В Харькове взрыв – угроза баллистики. На юге движение ракет РФ
- 27 марта после российского ракетного удара глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, россияне впервые устроили по городу управляемый боеприпас большой калибр — УМПБ Д-30СН. Он отметил, что россияне решили испытывать свои модифицированные бомбы на жильцах жилой застройки. По детской площадке, школе и больнице.
- 28 марта российская армия снова ударила новыми управляемыми авиационными бомбами УМПБ Д-30СН — на этот раз по поселку Николаевка Донецкой области.
- 29 марта ВС сообщили, что Украина может бороться с управляемыми авиабомбами, в то же время ликвидация носителя более эффективно повлияет на дальнейшее использование врагом такого оружия.
Читайте также: Ночью россияне массированно ударили по Харьковской области, есть погибший и раненый – фото