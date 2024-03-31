Ночью россияне массированно ударили по Харьковщине, погиб и ранен, разрушения – фото

Предварительно, оккупанты били по Боровой из "Ураганов"

Фото: Харьковская областная прокуратура

Ночью россияне массированно ударили по поселку Боровая Изюмского района Харьковщины – один человек погиб, еще один травмирован, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Есть повреждения, сообщила областная прокуратура.

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Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Максимальное наказание – пожизненное заключение.

По данным ведомства, около 00:35 российские военные произвели массированный обстрел поселка Боровая – в результате погиб 19-летний парень, осколочное ранение получил мужчина 27 лет, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Из-за атаки в Боровой повреждены многоэтажные и частные жилые дома, магазины и т.д., отмечает облпрокуратура.

По предварительным данным, оккупанты нанесли удар из реактивных систем залпового огня "Ураган".

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Расстояние от Боровой до линии фронта составляет около 18,7 км.

Боровая на карте Deepstate

Боровая на карте Deepstate

Вечером 30 марта Россия в очередной раз нанесла удар по Харькову, в городе зафиксирован прилет по району жилой застройки.

В ночь на 31 марта захватчики атаковали беспилотниками энергетическую инфраструктуру в Одесской области и агропредприятие в Херсонской. В результате падения обломков российской воздушной цели утром в Ровенской области повреждены электроопора и акушерский пункт.

Днем в Харькове во время воздушной тревоги был слышен взрыв, россияне наносили удары.

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