РФ била по Харківщині, попередньо, ракетою Х-59 та "Ураганами" – фото

Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські військові завдали ударів по Харківській області: попередньо, били авіаційною ракетою Х-59 та з систем "Ураган". Є пошкодження, травмовано поліціянта, повідомила обласна прокуратура.

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Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, максимальне покарання – до дванадцяти років тюрми.

За даними слідства, Збройні сили РФ близько 16:30 завдали ракетного удару по селу Мокра Рокитна у Харківському районі – пошкоджено майно агропідприємства, зокрема сонячні панелі.

Попередньо, окупанти били високоточною авіаційною ракетою Х-59.

Через годину, близько 17:30, окупанти знову обстріляли місто Куп'янськ – пошкоджено житлові будинки, травмовано поліціянта, повідомили в облпрокуратурі.

За попередніми даними, загарбники завдали ударів з реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Відомство додає фото уламків російських боєприпасів та понівечених сонячних панелей:

ДОВІДКА Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км – одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше потерпають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області. Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км – одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше потерпають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

13 лютого загарбники запустили у напрямку Одеси Х-59 - уламки ракети загарбників пошкодили недобудову та скління кількох багатоповерхівок у прибережній зоні.

4 березня українські захисники знищили Х-59, котру окупанти запустили у напрямку Дніпра.

7 березня росіяни у черговий раз вдарили по Куп’янську, внаслідок чого загинули дві людини.

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