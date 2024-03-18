РФ вдарила важкою артилерією та дронами у Нікопольському районі – є руйнування: фото

Люди не постраждали, написав голова ОВА

Фото: Сергій Лисак

Російські загарбники завдали ударів з важкої артилерії та дронів по Нікопольському району: була пожежа на автозаправній станції, пошкоджено інфраструктуру та приватні будинки. Про це повідомив голова Дніпропетровської обладміністрації Сергій Лисак.

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Впродовж дня РФ з важкої артилерії обстрілювала Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку громади району, а три дрони спрямувала на Нікополь, написав посадовець.

Унаслідок атаки була пошкоджена АЗС, на ній сталася пожежа, котру ліквідували рятувальники, а також був понівечений інфраструктурний об'єкт, зазначив Лисак.

За його даними, через російський удар побито 11 приватних будинків, дві господарські споруди та дві автівки, а також майже 60 сонячних панелей, лінії електропередач та газогін.

Люди не постраждали, зауважив голова ОВА.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

6 березня у Нікополі внаслідок російського артобстрілу було зруйновано гіпермаркет "Епіцентр".

10 березня загарбники вдарили FPV-дронами по Нікополю та населеному пункту Мирівської громади й двічі здійснили артилерійський обстріл.

Унаслідок атак були пошкодження, без води лишилося близько 2000 людей.

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