РФ ударила тяжелой артиллерией и дронами в Никопольском районе – есть разрушения: фото

Фото: Сергей Лысак

Российские захватчики нанесли удары из тяжелой артиллерии и дронов по Никопольскому району: был пожар на автозаправочной станции, повреждена инфраструктура и частные дома. Об этом сообщил глава Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак.

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В течение дня РФ из тяжелой артиллерии обстреливала Мировскую, Красногригорьевскую и Марганецкую общины района, а три дрона направила на Никополь, написал чиновник.

В результате атаки была повреждена АЗС, на ней произошел пожар, который ликвидировали спасатели, а также был повреждён инфраструктурный объект, отметил Лысак.

По его данным, из-за российского удара побиты 11 частных домов, два хозяйственных сооружения и два автомобиля, а также почти 60 солнечных панелей, линии электропередач и газопровод.

Люди не пострадали, отметил глава ОВА.

Фото: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

6 марта в Никополе в результате российского артобстрела был разрушен гипермаркет "Эпицентр".

10 марта захватчики ударили FPV-дронами по Никополю и населенному пункту Мировской общины и дважды совершили артиллерийский обстрел.

В результате атак были повреждения, без воды осталось около 2000 человек.

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