Росіяни вдарили FPV-дронами та артилерією по Нікопольщині, без води близько 2000 людей

Фото: Євген Євтушенко

Російські загарбники вдарили FPV-дронами по Нікополю та населеному пункту Мирівської громади й двічі здійснили артилерійський обстріл. Унаслідок атак є пошкодження, без води лишилося близько 2000 людей. Про це повідомив голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

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За його даними, окупанти вдарили одинадцятьма дронами-камікадзе – з них Сили оборони знешкодили сім, також загарбники двічі обстріляли Нікополь та Мирівську громаду зі ствольної артилерії.

Унаслідок атак постраждалих немає, зауважив посадовець.

Загалом, унаслідок атак РФ понівечено два багатоповерхові будинки, об'єкт інфраструктури, електричне обладнання, а через дії загарбників без централізованого водопостачання залишилось близько 2000 абонентів, написав Євтушенко.

Він закликав мешканців прибережних населених пунктів провести ніч в сховищі або скористатися правилом двох стін.

Фото: Євген Євтушенко

Фото: Євген Євтушенко

6 березня у Нікополі внаслідок російського артобстрілу було зруйновано гіпермаркет "Епіцентр".

У ніч проти 10 березня окупаційні російські війська завдали повітряних ударів по Мирнограду Донецької області. Речник ОСУВ "Таврія" заявив, що загарбники використали нові авіаційні бомби під час обстрілу Мирнограда.

У Донецькій області через російську атаку дронами Shahed по Добропіллю загинуло двоє людей, у місті Часів Яр через російський артобстріл загинув літній чоловік. Унаслідок нічного удару по Добропіллю зазнали руйнувань дві адміністративні будівлі, здійнялися пожежі - одну вдалося загасити, іншу продовжують ліквідовувати.

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