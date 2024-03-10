Росіяни били "шахедами" по Добропіллю та артилерією по Часовому Яру – загинуло троє людей

Кількість поранених унаслідок атаки по Мирнограду зросла до 12 осіб

Фото: Вадим Філашкін

У Донецькій області через російську атаку дронами Shahed по Добропіллю загинуло двоє людей, у Часовому Ярі через російський артобстріл загинув літній чоловік. Про це повідомив голова обладміністрації Вадим Філашкін.

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Вночі загарбники атакували Добропілля "шахедами", вранці рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох загиблих людей, написав він.

Також вранці окупанти здійснили артилерійський обстріл Часового Яру – загинув 66-річний чоловік, зазначив Філашкін.

У Мирнограді ж кількість жертв удару зросла до 12 поранених – усі постраждалі отримали медичну допомогу, зауважив посадовець.

"Залишатися на Донеччині небезпечно! Бережіть себе — евакуюйтесь!" – підсумував він.

У ніч проти 10 березня окупаційні російські війська завдали повітряних ударів по Мирнограду Донецької області.

Речник ОСУВ "Таврія" заявив, що загарбники використали нові авіаційні бомби під час обстрілу Мирнограда.

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