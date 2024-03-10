Россияне били "шахедами" по Доброполью и артиллерией по Часовому Яру: погибли три человека

Число раненых в результате атаки по Мирнограду возросло до 12 человек

Фото: Вадим Филашкин

В Донецкой области из-за российской атаки дронами Shahed по Доброполью погибли два человека, в Часовом Яру из-за российского артобстрела погиб пожилой мужчина. Об этом сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.

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Ночью захватчики атаковали Доброполье "шахедами", утром спасатели извлекли из-под завалов дома тела двух погибших людей, написал он.

Также утром оккупанты совершили артиллерийский обстрел Часового Яра – погиб 66-летний мужчина, отметил Филашкин.

В Мирнограде количество жертв удара возросло до 12 раненых – все пострадавшие получили медицинскую помощь, отметил чиновник.

"Оставаться в Донецкой области опасно! Берегите себя – эвакуируйтесь!" – подытожил он.

В ночь на 10 марта оккупационные российские войска нанесли воздушные удары по Мирнограду.

Спикер ОСУВ "Таврия" заявил, что захватчики использовала новые авиационные бомбы при обстреле Мирнограда.

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