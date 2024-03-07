ВСУ об идее россиян оккупировать Донецкую и Луганскую области к "выборам": Фантастика
Российский план выйти на административную границу Донецкой и Луганской областей перед так называемыми выборами президента РФ является чем-то "уже из области фантастики". Враг "в той или иной степени застрял" на Авдеевском направлении, линия фронта остается динамичной только в селах Бердичи, Орловка, Тоненькое. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий.
По его словам, у оккупантов еще с весны 2023 года есть план выйти на административную границу Донецкой и Луганской областей до так называемых выборов президента РФ, которые должны состояться в воскресенье, 17 марта.
Лыховий отметил, что реализовать такой план за 10 дней – "уже из области фантастики". Он сообщил, что на Авдеевском направлении Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков.
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Оккупанты сосредоточивают основные усилия в районе села Новомихайловка на Новопавловском (бывшем Марьинском) направлении, поскольку на Авдеевском они пока "застряли", проинформировал военный.
"Линия фронта хотя и остается динамичной в некоторых местах, но всего в трех селах – Бердичи, Орловка, Тоненькое – противник в той или иной степени застрял", – заявил он.
- 17 февраля 2024 года главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.
- 27 февраля штурмовые группы российских оккупантов заблокировали на северо-восточных окрестностях населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении.
- 1 марта 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении ее воины остановили враждебное наступление, ликвидировав "элитную" группу оккупантов и технику россиян.
- 4 марта спикер ОСГВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.
- 5 декабря спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.
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