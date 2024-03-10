Росія обстріляла Мирноград: 11 людей поранено, зруйновані багатоповерхівки – фото

Фото: Вадим Філашкін/Telegram

В ніч проти 10 березня окупаційні російські війська завдали повітряних ударів по Мирнограду Донецької області, внаслідок чого поранення дістали 11 людей. Про це Суспільному повідомив виконувач обов'язків голови місцевої військової адміністрації Юрій Третяк.

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За його словами, Росія завдала три ракетних удари по місту, в результаті чого утворилися три вирви в одному місці.

10 житлових багатоповерхівок "сильно пошкоджені".

"Один під'їзд дев'ятиповерхівки має пошкодження такі, що для житла непридатний, потребує капітального відновлення", – заявив Третяк.

Поранення дістали 11 місцевих – всі вони є мешканцями пошкоджених будинків. Трьох людей ушпиталили, вони "важкі". Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін уточнив, що серед потерпілих є підліток.

Разом з тим, через ракетний удар була відключена котельня. Без опалення залишились понад 2 000 абонентів.

Фото: Вадим Філашкін

Фото: Вадим Філашкін

Фото: Вадим Філашкін

У ніч проти 10 березня в Тюменській області РФ стався потужний вибух на газопроводі. Є відео. Також повідомляється про влучання БпЛА по нафтобазі у Курській області.

Цієї ж ночі Росія атакувала дронами та ракетами промислові об'єкти в Одеській та Дніпропетровській областях, у Миколаївській області ворожий "шахед" пошкодив лінію електропередачі.

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