Россия обстреляла Мирноград: 10 человек ранены, разрушены многоэтажки – фото

Фото: Вадим Филашкин/Telegram

В ночь на 10 марта оккупационные российские войска нанесли воздушные удары по Мирнограду Донецкой области, в результате чего ранения получили десять человек. Об этом Суспильному сообщил исполняющий обязанности главы местной военной администрации Юрий Третяк.

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По его словам, Россия нанесла три ракетных удара по городу, в результате чего образовались три воронки в одном месте.

10 жилых многоэтажек "сильно повреждены".

"Один подъезд девятиэтажки имеет повреждения, которые для жилья непригодны, нуждаются в капитальном восстановлении", – заявил Третяк.

Ранения получили 10 местных – все они являются жителями поврежденных домов. Трех человек госпитализировали, они "тяжелые". Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин уточнил, что среди пострадавших есть подросток.

Вместе с тем, из-за ракетного удара была отключена котельная. Без отопления осталось более 2 000 абонентов.

Фото: Вадим Филашкин

Фото: Вадим Филашкин

Фото: Вадим Филашкин

В ночь на 10 марта в Тюменской области РФ произошел мощный взрыв на газопроводе. Есть видео. Также сообщается о попадании БПЛА по нефтебазе в Курской области.

Этой же ночью Россия атаковала дронами и ракетами промышленные объекты в Одесской и Днепропетровской областях, в Николаевской области вражеский "шахед" повредил линию электропередачи.

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