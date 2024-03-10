Росія вдарила по підприємствах під Дніпром та Одесою, під Миколаєвом пошкоджено ЛЕП – фото

За наявними даними, люди ніде не постраждали

Фото: Сили оборони півдня

У ніч проти 10 березня Росія атакувала дронами та ракетами промислові об'єкти в Одеській та Дніпропетровській областях, у Миколаївській області ворожий "шахед" пошкодив лінію електропередачі. Про це повідомили Сили оборони півдня та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За словами військових, влучанням одного з дронів на промисловому об'єкті в Одеській області пошкоджено будівлю. Пожежу ліквідували, люди не постраждали.

У Миколаївській області ворожий безпілотник пошкодив ЛЕП.

У Новомосковську Дніпропетровської області Росія завдала ракетного удару по підприємству, внаслідок чого поранення дістав 58-річний місцевий житель.

Від госпіталізації чоловік відмовився.

Нижче – наслідки влучання "шахеда" по підприємству в Одеській області.

Фото: Сили оборони

Фото: Сили оборони

Фото: Сили оборони

У ніч проти 9 березня російські війська атакували Україну 15 ударними безпілотниками типу Shahed, з яких українським оборонцям вдалося збити 12.

У ніч проти 10 березня в Тюменській області РФ стався потужний вибух на газопроводі. Є відео.

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