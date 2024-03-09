12 "шахедів" з 15: Повітряні сили відзвітували щодо роботи ППО
У ніч проти 9 березня російські війська атакували Україну 15 ударними безпілотниками типу Shahed, з яких українським оборонцям вдалося збити 12. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
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У результаті бойової роботи протиповітряна оборона знищила 12 "шахедів" у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей.
За даними військових, російська армія запускала дрони з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму, та з російського міста Приморсько-Ахтарськ.
До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ та мобільні вогневі групи Сил оборони.
- Під час атаки, за даними очільника обласної військової адміністрації Лисака, над Криворізьким районом Дніпропетровщини збили п'ять дронів.
- Сталося влучання по промисловому підприємству, там виникла пожежа. Минуло без постраждалих.
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