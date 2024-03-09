12 "шахедів" з 15: Повітряні сили відзвітували щодо роботи ППО

Російська армія запускала дрони з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму, та з російського міста Приморсько-Ахтарськ

ППО (Фото: Командування ОС ЗСУ)

У ніч проти 9 березня російські війська атакували Україну 15 ударними безпілотниками типу Shahed, з яких українським оборонцям вдалося збити 12. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У результаті бойової роботи протиповітряна оборона знищила 12 "шахедів" у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей.

За даними військових, російська армія запускала дрони з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму, та з російського міста Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Під час атаки, за даними очільника обласної військової адміністрації Лисака, над Криворізьким районом Дніпропетровщини збили п'ять дронів.

Сталося влучання по промисловому підприємству, там виникла пожежа. Минуло без постраждалих.

Читайте також: Армія РФ недорахується 850 військових, трьох засобів ППО та шести танків: Генштаб оновив втрати