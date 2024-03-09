12 "шахедов" из 15: Воздушные силы отчитались о работе ПВО

Российская армия запускала дроны с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму, и из российского города Приморско-Ахтарск

ПВО (Фото: Командование ОС ВСУ)

В ночь на 9 марта российские войска атаковали Украину 15 ударными беспилотниками типа Shahed, из которых украинским защитникам удалось сбить 12. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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В результате боевой работы противовоздушная оборона уничтожила 12 "шахедов" в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей.

По данным военных, российская армия запускала дроны с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму, и из российского города Приморско-Ахтарск.

К отражению воздушного нападения привлекли зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ и мобильные огневые группы Сил обороны.

Во время атаки, по данным главы областной военной администрации Лысака, над Криворожским районом Днепропетровской области сбили пять дронов.

Произошло попадание по промышленному предприятию, там возник пожар. Прошло без пострадавших.

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