12 "шахедов" из 15: Воздушные силы отчитались о работе ПВО
В ночь на 9 марта российские войска атаковали Украину 15 ударными беспилотниками типа Shahed, из которых украинским защитникам удалось сбить 12. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
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В результате боевой работы противовоздушная оборона уничтожила 12 "шахедов" в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей.
По данным военных, российская армия запускала дроны с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму, и из российского города Приморско-Ахтарск.
К отражению воздушного нападения привлекли зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ и мобильные огневые группы Сил обороны.
- Во время атаки, по данным главы областной военной администрации Лысака, над Криворожским районом Днепропетровской области сбили пять дронов.
- Произошло попадание по промышленному предприятию, там возник пожар. Прошло без пострадавших.
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