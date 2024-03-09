Армія РФ недорахується 850 військових, трьох засобів ППО та шести танків: Генштаб оновив втрати
Російська армія втратила 850 солдатів та офіцерів, шість танків, а також 53 артилерійські системи. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
За добу на фронті відбулося 63 бойові зіткнення, 15 з яких українські військові відбили на Авдіївському напрямку.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
→ особового складу ‒ близько 423 160 (+850);
→ танків ‒ 6712 (+6);
→ бойових броньованих машин ‒ 12 823 (+25);
→ артилерійських систем – 10428 (+53);
→ РСЗВ – 1012 (+1);
→ засобів ППО ‒ 707 (+3);
→ літаків – 347 (+0);
→ гелікоптерів – 325 (+0);
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8041 (+43);
→ крилатих ракет ‒ 1919 (+0);
→ кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од.;
→ підводних човнів – 1 (+0) од.;
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 13 683 (+85) од.;
→ спеціальної техніки ‒ 1666 (+10).
- 1 березня 47 ОМБр повідомила, що на Авдіївському напрямку її воїни зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу окупантів та техніку росіян.
- 4 березня спікер ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.
- 5 грудня спікер Таврійського напряму заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року побудовано лінії оборони, щоб стримувати наступ росіян.
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