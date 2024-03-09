Армія РФ недорахується 850 військових, трьох засобів ППО та шести танків: Генштаб оновив втрати

Збройні Сили України "відмінусували" ще 850 російських окупантів за добу боїв на фронті

Ліквідований окупант. Ілюстративне зображення (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 850 солдатів та офіцерів, шість танків, а також 53 артилерійські системи. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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За добу на фронті відбулося 63 бойові зіткнення, 15 з яких українські військові відбили на Авдіївському напрямку.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

→ особового складу ‒ близько 423 160 (+850);

→ танків ‒ 6712 (+6);

→ бойових броньованих машин ‒ 12 823 (+25);

→ артилерійських систем – 10428 (+53);

→ РСЗВ – 1012 (+1);

→ засобів ППО ‒ 707 (+3);

→ літаків – 347 (+0);

→ гелікоптерів – 325 (+0);

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8041 (+43);

→ крилатих ракет ‒ 1919 (+0);

→ кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од.;

→ підводних човнів – 1 (+0) од.;

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 13 683 (+85) од.;

→ спеціальної техніки ‒ 1666 (+10).

1 березня 47 ОМБр повідомила, що на Авдіївському напрямку її воїни зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу окупантів та техніку росіян.

4 березня спікер ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.

5 грудня спікер Таврійського напряму заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року побудовано лінії оборони, щоб стримувати наступ росіян.

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