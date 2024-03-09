Армия РФ потеряла 850 военных, три средства ПВО и шесть танков: Генштаб обновил потери
Российская армия потеряла 850 солдат и офицеров, шесть танков, а также 53 артиллерийские системы. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
За сутки на фронте произошло 63 боевых столкновений, 15 из которых украинские военные отбили на Авдеевском направлении.
Общие потери врага во время большой войны составили:
→ личного состава – около 423 160 (+850);
→ танков – 6712 (+6);
→ боевых бронированных машин – 12823 (+25);
→ артиллерийских систем – 10 428 (+53);
→ РСЗО – 1012 (+1);
→ средства ПВО – 707 (+3);
→ самолетов – 347 (+0);
→ вертолетов – 325 (+0);
→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 8041 (+43);
→ крылатые ракеты – 1919 (+0);
→ корабли /катера ‒ 26 (+0) ед;
→ подлодки – 1 (+0) ед;
→ автомобильной техники и автоцистерн – 13683 (+85) ед;
→ специальная техника – 1666 (+10).
- 1 марта 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении ее воины остановили враждебное наступление, ликвидировав "элитную" группу оккупантов и технику россиян.
- 4 марта спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.
- 5 декабря спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.
Смотрите также: HIMARS уничтожил российский РЭБ "Житель": ВСУ опубликовали кадры – видео