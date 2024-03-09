Армия РФ потеряла 850 военных, три средства ПВО и шесть танков: Генштаб обновил потери

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" еще 850 российских оккупантов за сутки боев на фронте

Ликвидированный оккупант. Иллюстративное изображение (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 850 солдат и офицеров, шесть танков, а также 53 артиллерийские системы. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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За сутки на фронте произошло 63 боевых столкновений, 15 из которых украинские военные отбили на Авдеевском направлении.

Общие потери врага во время большой войны составили:

→ личного состава – около 423 160 (+850);

→ танков – 6712 (+6);

→ боевых бронированных машин – 12823 (+25);

→ артиллерийских систем – 10 428 (+53);

→ РСЗО – 1012 (+1);

→ средства ПВО – 707 (+3);

→ самолетов – 347 (+0);

→ вертолетов – 325 (+0);

→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 8041 (+43);

→ крылатые ракеты – 1919 (+0);

→ корабли /катера ‒ 26 (+0) ед;

→ подлодки – 1 (+0) ед;

→ автомобильной техники и автоцистерн – 13683 (+85) ед;

→ специальная техника – 1666 (+10).

1 марта 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении ее воины остановили враждебное наступление, ликвидировав "элитную" группу оккупантов и технику россиян.

4 марта спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.

5 декабря спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.

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