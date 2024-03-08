HIMARS знищив російський РЕБ "Житель": ЗСУ опублікували кадри – відео
Збройні Сили України знищили реактивною артилерійською системою HIMARS російську автоматизовану станцію встановлення перешкод Р-330 "Житель". Відповідне відео опублікували Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ.
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Бійці повідомили, що під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку операторами розвідувальних БпАК 3-го окремого полку ССО виявлено АСП Р-330 "Житель".
Оператори ССО певний час супроводжували важливу ціль та надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження.
Внаслідок удару HIMARS, який було наведено операторами ССО, разом із комплексом "Житель" загинув та його екіпаж.
ДОВІДКА.Р-330Ж "Житель" — створена російським підприємством "ПРОТЕК" автоматизована станція встановлення перешкод, прийнята на озброєння армією окупантів. Окупанти заявляють, що система здатна на:
→ автоматизоване виявлення, пеленгування та аналіз сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот;
→ встановлення радіоперешкод наземним станціям і системам супутникового зв'язку "ІНМАРСАТ" і "Іридіум", навігаційній апаратурі "NAVSTAR" (GPS) та базовим станціям GSM-900/1800;
→ автоматизоване ведення телекодового обміну для синхронного пеленгування джерел радіовипромінювання;
→ автоматизоване ведення обміну інформацією з керівним пунктом управління;
→ автоматичне тестування апаратури та виявлення несправностей;
→ ведення картографічних даних із відображенням інформації про розвідані джерела радіовипромінювання.
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