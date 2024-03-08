Збройні Сили України знищили реактивною артилерійською системою HIMARS російську автоматизовану станцію встановлення перешкод Р-330 "Житель". Відповідне відео опублікували Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ.

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Бійці повідомили, що під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку операторами розвідувальних БпАК 3-го окремого полку ССО виявлено АСП Р-330 "Житель".

Оператори ССО певний час супроводжували важливу ціль та надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження.

Внаслідок удару HIMARS, який було наведено операторами ССО, разом із комплексом "Житель" загинув та його екіпаж.

ДОВІДКА. Р-330Ж "Житель" — створена російським підприємством "ПРОТЕК" автоматизована станція встановлення перешкод, прийнята на озброєння армією окупантів. Окупанти заявляють, що система здатна на:

→ автоматизоване виявлення, пеленгування та аналіз сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот;

→ встановлення радіоперешкод наземним станціям і системам супутникового зв'язку "ІНМАРСАТ" і "Іридіум", навігаційній апаратурі "NAVSTAR" (GPS) та базовим станціям GSM-900/1800;

→ автоматизоване ведення телекодового обміну для синхронного пеленгування джерел радіовипромінювання;

→ автоматизоване ведення обміну інформацією з керівним пунктом управління;

→ автоматичне тестування апаратури та виявлення несправностей;

→ ведення картографічних даних із відображенням інформації про розвідані джерела радіовипромінювання. Р-330Ж "Житель" — створена російським підприємством "ПРОТЕК" автоматизована станція встановлення перешкод, прийнята на озброєння армією окупантів. Окупанти заявляють, що система здатна на:→ автоматизоване виявлення, пеленгування та аналіз сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот;→ встановлення радіоперешкод наземним станціям і системам супутникового зв'язку "ІНМАРСАТ" і "Іридіум", навігаційній апаратурі "NAVSTAR" (GPS) та базовим станціям GSM-900/1800;→ автоматизоване ведення телекодового обміну для синхронного пеленгування джерел радіовипромінювання;→ автоматизоване ведення обміну інформацією з керівним пунктом управління;→ автоматичне тестування апаратури та виявлення несправностей;→ ведення картографічних даних із відображенням інформації про розвідані джерела радіовипромінювання.

1 березня 47 ОМБр повідомила, що на Авдіївському напрямку її воїни зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу окупантів та техніку росіян.

4 березня спікер ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.

5 грудня спікер Таврійського напряму заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року побудовано лінії оборони, щоб стримувати наступ росіян.

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