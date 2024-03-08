Вооруженные Силы Украины уничтожили реактивной артиллерийской системой HIMARS российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330 "Житель". Соответствующее видео было опубликовано Силы специальных операций (ССО) ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Бойцы сообщили, что во время ведения разведки в Запорожском направлении операторами разведывательных БПАК 3-го отдельного полка ССО обнаружен АСП Р-330 "Житель".

Операторы ССО некоторое время сопровождали важную цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для последующего поражения.

В результате удара HIMARS, который был приведен операторами ССО, вместе с комплексом "Житель" погиб и его экипаж.

СПРАВКА. Р-330Ж "Житель" – созданная российским предприятием "ПРОТЕК" автоматизированная станция установки помех, принятая на вооружение армией оккупантов. Оккупанты заявляют, что система способна на:

→ автоматизированное обнаружение, пеленгирование и анализ сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот;

→ установка радиопомех наземным станциям и системам спутниковой связи "ИНМАРСАТ" и "Иридиум", навигационной аппаратуре "NAVSTAR" (GPS) и базовым станциям GSM-900/1800;

→ автоматизированное ведение телекодового обмена для синхронного пеленгирования источников радиоизлучения;

→ автоматизированное ведение обмена информацией с руководящим пунктом управления;

→ автоматическое тестирование аппаратуры и обнаружение неисправностей;

→ ведение картографических данных с отображением информации о разведанных источниках радиоизлучения. Р-330Ж "Житель" – созданная российским предприятием "ПРОТЕК" автоматизированная станция установки помех, принятая на вооружение армией оккупантов. Оккупанты заявляют, что система способна на:→ автоматизированное обнаружение, пеленгирование и анализ сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот;→ установка радиопомех наземным станциям и системам спутниковой связи "ИНМАРСАТ" и "Иридиум", навигационной аппаратуре "NAVSTAR" (GPS) и базовым станциям GSM-900/1800;→ автоматизированное ведение телекодового обмена для синхронного пеленгирования источников радиоизлучения;→ автоматизированное ведение обмена информацией с руководящим пунктом управления;→ автоматическое тестирование аппаратуры и обнаружение неисправностей;→ ведение картографических данных с отображением информации о разведанных источниках радиоизлучения.

1 марта 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении ее воины остановили враждебное наступление, ликвидировав "элитную" группу кафиров и технику россиян.

4 марта спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.

5 декабря спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.

Читайте также: Под Авдеевкой строят второй рубеж обороны для ВСУ: Есть бетонные бункеры, солдаты их хвалят