HIMARS уничтожил российский РЭБ "Житель": ВСУ опубликовали кадры – видео
Вооруженные Силы Украины уничтожили реактивной артиллерийской системой HIMARS российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330 "Житель". Соответствующее видео было опубликовано Силы специальных операций (ССО) ВСУ.
Бойцы сообщили, что во время ведения разведки в Запорожском направлении операторами разведывательных БПАК 3-го отдельного полка ССО обнаружен АСП Р-330 "Житель".
Операторы ССО некоторое время сопровождали важную цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для последующего поражения.
В результате удара HIMARS, который был приведен операторами ССО, вместе с комплексом "Житель" погиб и его экипаж.
→ автоматизированное обнаружение, пеленгирование и анализ сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот;
→ установка радиопомех наземным станциям и системам спутниковой связи "ИНМАРСАТ" и "Иридиум", навигационной аппаратуре "NAVSTAR" (GPS) и базовым станциям GSM-900/1800;
→ автоматизированное ведение телекодового обмена для синхронного пеленгирования источников радиоизлучения;
→ автоматизированное ведение обмена информацией с руководящим пунктом управления;
→ автоматическое тестирование аппаратуры и обнаружение неисправностей;
→ ведение картографических данных с отображением информации о разведанных источниках радиоизлучения.
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