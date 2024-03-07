Під Авдіївкою будують другий рубіж оборони для ЗСУ: Є бетонні бункери, солдати їх хвалять

Лиховій заявив, що на другий рубіж оборони зможуть відійти бійці Сил оборони, які воюють у безпосередній близькості

Лінія оборони (Фото: ЗСУ)

У районі на захід від Авдіївки будують лінію оборони на другому рубежі з дерев'яними траншеями та бетонними бункерами. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, на ці фортифікації зможуть відійти та іноді вже відходять українські військові, які воюють у безпосередній близькості, зараз оборона розташована на відстані близько 2 км від бригад.

Він зазначив, що споруди захищають від FPV-дронів, артилерії, а також обладнані покращеними вогневими точками.

Лиховій заявив, що солдати хвалять фортифікації, проте вони "не мають вигляду стіни".

"Це такі розгалужені багато десятків окремих систем траншей, які використовують елементи рельєфу, особливості місцевості, панівні висоти, водні перепони. Фортифікаційні споруди діють у комплексі з протитанковими ровами та капонірами", – сказав військовий.

30 листопада 2023 року президент Зеленський наказав побудувати велику мережу укріплень, щоб допомогти військам утримувати оборону.

6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

7 грудня Кабмін виділив 788 млн грн на фортифікації та розмінування.

29 лютого 2024 року представник Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що в районі Часового Яру збудовано кілька ліній оборони, які дозволять стримувати росіян протягом тривалого часу.

За словами Євлаша, українським військовим потрібно більше будівельних матеріалів та спеціальної техніки для більш ефективного зміцнення ліній оборони на фронті.

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