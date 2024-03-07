Под Авдеевкой строят второй рубеж обороны ВСУ: Есть бетонные бункеры, солдаты их хвалят

Лиховий заявил, что на второй рубеж обороны смогут отойти бойцы Сил обороны, которые сражаются в непосредственной близости

Линия обороны (Фото: ВСУ)

В районе западнее Авдеевки строят линию обороны на втором рубеже с деревянными траншеями и бетонными бункерами. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона.

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По его словам, на эти фортификации смогут отойти и иногда уже отходят украинские военные, которые бьются в непосредственной близости, сейчас оборона расположена на расстоянии около 2 км от бригад.

Он отметил, что сооружения защищают от FPV-дронов, артиллерии, а также оборудованы улучшенными огневыми точками.

Лиховий заявил, что солдаты хвалят фортификации, однако они "не имеют вида стены".

"Это такие разветвленные многие десятки отдельных систем траншей, использующих элементы рельефа, особенности местности, господствующие высоты, водные преграды. Фортификационные сооружения действуют в комплексе с противотанковыми рвами и капонирами", — сказал военный.

30 ноября 2023 года президент Зеленский распорядился построить большую сеть укреплений, чтобы помочь войскам удерживать оборону.

6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.

7 декабря Кабмин выделил 788 млн грн на фортификации и разминирование.

29 февраля 2024 года представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что в районе Часового Яра построено несколько линий обороны, которые позволят сдерживать россиян в течение длительного времени.

По словам Евлаша, украинским военным необходимо больше строительных материалов и специальной техники для более эффективного укрепления линий обороны на фронте.

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