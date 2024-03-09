ЗСУ: Росія штурмує під Авдіївкою та Новопавлівкою, були десятки штурмів — карта

15 з 63 бойових зіткнень українські військові відбили на Авдіївському напрямку

ЗСУ (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

За минулу добу на фронті сталося 63 бойові зіткнення, ворог завдав вісім ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 113 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Про це стало відомо із ранкового зведення Генерального штабу Збройних Сил України.

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Найбільше з бойових зіткнень – 22, на Новопавлівському напрямку, в районах Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.

Мапа: Deepstate

Ще 15 з них українські військові відбили на Авдіївському напрямку в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

Мапа: Deepstate

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.

Мапа: Deepstate

На Лиманському напрямку українські військові відбили п'ять атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.

Мапа: Deepstate

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито дев'ять атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка.

Мапа: Deepstate

На Оріхівському напрямку відбито вісім атак противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Мапа: Deepstate

Українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Ракетники вразили один район зосередження озброєння та військової техніки, один пункт управління, три станції радіоелектронної боротьби, зокрема два Р-330Ж "Житель", одну важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек" та один склад боєприпасів противника.

1 березня 47 ОМБр повідомила, що на Авдіївському напрямку її воїни зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу окупантів та техніку росіян.

4 березня спікер ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.

5 грудня спікер Таврійського напряму заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року побудовано лінії оборони, щоб стримувати наступ росіян.

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