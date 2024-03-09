Россия штурмует под Авдеевкой и Новопавловкой, были десятки штурмов — карта

15 из 63 боевых столкновений украинские военные отразили на Авдеевском направлении

ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

За минувшие сутки на фронте произошло 63 боевых столкновения, враг нанес восемь ракетных и 107 авиационных ударов, совершил 113 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Об этом стало известно из утренней сводки Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Больше всего боевых столкновений — 22, на Новопавловском направлении, в районах Победы, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

Карта: Deepstate

Еще 15 из них украинские военные отбили на Авдеевском направлении в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

Карта: Deepstate

На Купянском направлении враг три раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение.

Карта: Deepstate

На Лиманском направлении украинские военные отбили пять атак противника в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Бахмутском направлении, силами обороны отражено девять атак противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка.

Карта: Deepstate

На Ореховском направлении отражено восемь атак противника в районах Работино и западнее Вербового Запорожской области.

Карта: Deepstate

Украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Ракетчики поразили один район сосредоточения вооружения и военной техники, один пункт управления, три станции радиоэлектронной борьбы, в том числе два Р-330Ж "Житель", одну тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" и один склад боеприпасов противника.

1 марта 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении ее воины остановили вражеское наступление, ликвидировав "элитную" группу оккупантов и технику россиян.

4 марта спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.

5 декабря спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.

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