Россия ударила по предприятиям под Днепром и Одессой, под Николаевом повреждена ЛЭП – фото
В ночь на 10 марта Россия атаковала дронами и ракетами промышленные объекты в Одесской и Днепропетровской областях, в Николаевской области вражеский "шахед" повредил линию электропередачи. Об этом сообщили Силы обороны юга и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По словам военных, попаданием одного из дронов на промышленном объекте в Одесской области повреждено здание. Пожар ликвидировали, люди не пострадали.
В Николаевской области вражеский беспилотник повредил ЛЭП.
В Новомосковске Днепропетровской области Россия нанесла ракетный удар по предприятию, в результате чего ранения получил 58-летний местный житель.
От госпитализации мужчина отказался.
Ниже – последствия попадания "шахеда" по предприятию в Одесской области.
- В ночь на 9 марта российские войска атаковали Украину 15 ударными беспилотниками типа Shahed, из которых украинским защитникам удалось сбить 12.
- В ночь на 10 марта в Тюменской области РФ произошел мощный взрыв на газопроводе. Есть видео.
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