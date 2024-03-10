Россия ударила по предприятиям под Днепром и Одессой, под Николаевом повреждена ЛЭП – фото

По имеющимся данным, люди нигде не пострадали

Фото: Силы обороны юга

В ночь на 10 марта Россия атаковала дронами и ракетами промышленные объекты в Одесской и Днепропетровской областях, в Николаевской области вражеский "шахед" повредил линию электропередачи. Об этом сообщили Силы обороны юга и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам военных, попаданием одного из дронов на промышленном объекте в Одесской области повреждено здание. Пожар ликвидировали, люди не пострадали.

В Николаевской области вражеский беспилотник повредил ЛЭП.

В Новомосковске Днепропетровской области Россия нанесла ракетный удар по предприятию, в результате чего ранения получил 58-летний местный житель.

От госпитализации мужчина отказался.

Ниже – последствия попадания "шахеда" по предприятию в Одесской области.

Фото: Силы обороны

Фото: Силы обороны

Фото: Силы обороны

В ночь на 9 марта российские войска атаковали Украину 15 ударными беспилотниками типа Shahed, из которых украинским защитникам удалось сбить 12.

В ночь на 10 марта в Тюменской области РФ произошел мощный взрыв на газопроводе. Есть видео.

Читайте также: Россия ударила по Украине ракетами, атаковала кучей "шахедов". ВСУ рассказали, сколько сбили