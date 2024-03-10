Росія вдарила по Україні ракетами, атакувала "шахедами". ЗСУ розповіли, скільки збили
У ніч проти 10 березня Росія атакувала Україну 39 дронами-камікадзе типу Shahed, а також вдарила чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що українським оборонцям вдалося збити майже всі ворожі безпілотники.
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За даними військових, від ракетних ударів постраждали Харківська та Донецька області.
Безпілотники ворог запускав з районів тимчасово окупованого Криму та Приморсько-Ахтарська, РФ.
Повітряні сили збили 35 дронів у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей.
- Росія майже щоночі атакує Україну ударними дронами. Особливо потерпають від ворожих безпілотників Одеса та область.
- У ніч проти 9 березня російські війська атакували Україну 15 ударними безпілотниками типу Shahed, з яких українським оборонцям вдалося збити 12.
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