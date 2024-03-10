Россия ударила по Украине ракетами, атаковала "шахедами". ВСУ рассказали, сколько сбили

Беспилотники враг запускал из районов временно оккупированного Крыма и Приморско-Ахтарска, РФ

Охота на "шахеды" (Фото: Нацгвардия)

В ночь на 10 марта Россия атаковала Украину 39 дронами-камикадзе типа Shahed, а также ударила четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300. Воздушные силы ВСУ сообщили, что украинским защитникам удалось сбить почти все вражеские беспилотники.

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По данным военных, от ракетных ударов пострадали Харьковская и Донецкая области.

Беспилотники враг запускал из районов временно оккупированного Крыма и Приморско-Ахтарска, РФ.

Воздушные силы сбили 35 дронов в пределах Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областей.

Россия почти каждую ночь атакует Украину ударными дронами. Особенно страдают от вражеских беспилотников Одесса и область.

В ночь на 9 марта российские войска атаковали Украину 15 ударными беспилотниками типа Shahed, из которых украинским защитникам удалось сбить 12.

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