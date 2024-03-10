Россия ударила по Украине ракетами, атаковала "шахедами". ВСУ рассказали, сколько сбили
В ночь на 10 марта Россия атаковала Украину 39 дронами-камикадзе типа Shahed, а также ударила четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300. Воздушные силы ВСУ сообщили, что украинским защитникам удалось сбить почти все вражеские беспилотники.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По данным военных, от ракетных ударов пострадали Харьковская и Донецкая области.
Беспилотники враг запускал из районов временно оккупированного Крыма и Приморско-Ахтарска, РФ.
Воздушные силы сбили 35 дронов в пределах Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областей.
- Россия почти каждую ночь атакует Украину ударными дронами. Особенно страдают от вражеских беспилотников Одесса и область.
- В ночь на 9 марта российские войска атаковали Украину 15 ударными беспилотниками типа Shahed, из которых украинским защитникам удалось сбить 12.
Смотрите также: В Тюменской области РФ произошел мощный взрыв на газопроводе – видео пожара