Прильоти під Одесою. Росіяни вдарили "шахедами" по об'єкту інфраструктури, була пожежа
Російська армія атакувала дронами-камікадзе Shahed-136 Одесу та область у ніч проти 8 березня. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
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За його словами, силам протиповітряної оборони вдалося знищити 18 безпілотників.
Зафіксовано приліт у законсервований об'єкт інфраструктури, він отримав пошкодження.
Почалася пожежа на відкритій місцевості, яку оперативно ліквідували рятувальники.
Обійшлося без постраждалих.
Загалом ППО збила 33 з 37 "шахедів" у кількох областях.
- 6 березня Росія вкотре атакувала Одесу. У цей час у місті перебували президент Зеленський та прем'єр Греції.
- Кіріакос повідомив, що Зеленський і штаб показували йому порт, а наприкінці зустрічі учасники почули звук сирен та "дуже близько" вибухи – вони не встигли піти у захищене місце.
- Зеленський, коментуючи чергову атаку РФ, заявив, що "їм байдуже, куди бити". За його даними, внаслідок удару є загиблі та поранені.
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