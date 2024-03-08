Прильоти під Одесою. Росіяни вдарили "шахедами" по об'єкту інфраструктури, була пожежа
Мобільна вогнева група (Фото: скриншот з відео)

Російська армія атакувала дронами-камікадзе Shahed-136 Одесу та область у ніч проти 8 березня. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, силам протиповітряної оборони вдалося знищити 18 безпілотників.

Зафіксовано приліт у законсервований об'єкт інфраструктури, він отримав пошкодження.

Почалася пожежа на відкритій місцевості, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Обійшлося без постраждалих.

Загалом ППО збила 33 з 37 "шахедів" у кількох областях.

  • 6 березня Росія вкотре атакувала Одесу. У цей час у місті перебували президент Зеленський та прем'єр Греції.
  • Кіріакос повідомив, що Зеленський і штаб показували йому порт, а наприкінці зустрічі учасники почули звук сирен та "дуже близько" вибухи – вони не встигли піти у захищене місце.
  • Зеленський, коментуючи чергову атаку РФ, заявив, що "їм байдуже, куди бити". За його даними, внаслідок удару є загиблі та поранені.

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