Росія масовано атакувала Україну "шахедами". ППО вдалося знищити 33 дрони

Загалом росіяни запустили 37 дронів-камікадзе Shahed-136 в ніч проти 8 березня

Мобільна вогнева група (Фото: ЗСУ)

Російська армія вкотре атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 8 березня. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що росіяни випустили 37 безпілотників.

Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 33 цілі.

Пізно ввечері в Одесі лунали вибухи, "шахеди" летіли у бік обласного центру та Затоки.

Повітряні сили уточнили, що БпЛА запускали з Балаклави в тимчасово окупованому Криму, бойову роботу вели зенітники, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

Також загарбники запустили одну ракету С-300 та дві керовані авіаційні ракети типу Х-59.

6 березня Росія вкотре атакувала Одесу. У цей час у місті перебували президент Зеленський та прем'єр Греції.

Кіріакос повідомив, що Зеленський і штаб показували йому порт, а наприкінці зустрічі учасники почули звук сирен та "дуже близько" вибухи – вони не встигли піти у захищене місце.

Зеленський, коментуючи чергову атаку РФ, заявив, що "їм байдуже, куди бити". За його даними, внаслідок удару є загиблі та поранені.

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