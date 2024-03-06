Прем'єр Греції про ракетний удар по Одесі: Вибухи були близько від нас, це вражаючий досвід

Міцотакіс сказав, що був у порту, сховатися у безпечне місце йому та українському лідеру не вдалося, бо не встигли

Скриншот

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським в Одесі став свідком російського ракетного удару по місту. На спільній пресконференції він назвав це "вражаючим досвідом".

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Міцотакіса запитали, де він перебував у момент, коли Росія атакувала Одесу 6 березня, і що він відчув.

Грецький прем'єр сказав, що був у порту, сховатися у безпечне місце йому та українському лідеру не вдалося.

"Зеленський і штаб нам показували значення порту і те, що робиться, щоб відновити й посилити шлях морський український, і яку шкоду зазнав під час атак. Вже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце, це дуже вражаючий досвід", – відповів він.

Зеленський своєю чергою, коментуючи російську атаку на Одесу, заявив про наявність загиблих та поранених. Втім, офіційної інформації від місцевої влади поки що немає.

"Ви бачите, з ким ми маємо справу. Їм все одно, куди бити, я знаю, що сьогодні були жертви", – сказав він.

Низка медіа і блогерів з посиланням на грецьку газету ProtoThema написали, що Росія в Одесі завдала ракетного удару поблизу кортежу Зеленського. За даними журналістів, вибух пролунав приблизно у 150 метрах від консульства Греції в Одесі.

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 10:41, після чого пролунав потужний вибух. О 10:45 у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Читайте також: Росія свідомо вбила дітей в Одесі, її безкарність триває – глава МЗС Литви