Премьер Греции об ударе по Одессе: Взрывы были близко от нас, это впечатляющий опыт

Мицотакис сказал, что был в порту, спрятаться в безопасное место ему и украинскому лидеру не удалось, потому что не успели

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Одессе стал свидетелем российского ракетного удара по городу. На совместной пресс-конференции он назвал это "впечатляющим опытом".

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Мицотакиса спросили, где он находился в момент, когда Россия атаковала Одессу 6 марта, и что он почувствовал.

Греческий премьер сказал, что был в порту, укрыться в безопасном месте ему и украинскому лидеру не удалось.

"Зеленский и штаб нам показывали значение порта и то, что делается, чтобы восстановить и усилить путь морской украинский, и какой ущерб понес во время атак. Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близко от нас. Мы не успели пойти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт", – ответил он.

Зеленский в свою очередь, комментируя российскую атаку на Одессу, заявил о наличии погибших и раненых. Впрочем, официальной информации от местных властей пока нет.

"Вы видите, с кем мы имеем дело. Им все равно, куда бить, я знаю, что сегодня были жертвы", – сказал он.

Ряд медиа и блогеров со ссылкой на греческую газету ProtoThema написали, что Россия в Одессе нанесла ракетный удар вблизи кортежа Зеленского. По данным журналистов, взрыв прогремел примерно в 150 метрах от консульства Греции в Одессе.

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 10:41, после чего раздался мощный взрыв. В 10:45 в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

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