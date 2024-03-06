В Одессе прогремел взрыв. Жителей просят срочно пройти в укрытия
Одесса (Фото: скриншот с видео)

Утром 6 марта в Одессе раздался взрыв. Об этом сообщил корреспондент LIGA.net в областном центре.

Воздушная тревога в области была объявлена в 10:41. 

Уже в 10:44 в городе прогремел взрыв. 

После взрыва глава областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей срочно проследовать в укрытия. 

О возможных прилетах или работе противовоздушной обороны информации пока нет. 

Украинский канал "Николаевский Ванек", который, как считается, связан с военными на южном направлении, написал, что россияне ударили баллистической ракетой типа "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма.

Подтвердить это пока невозможно.  

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