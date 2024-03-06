В Одессе прогремел взрыв. Жителей просят срочно пройти в укрытия
Дмитрий Гриниченко
Редактор новостей
Артём Джерипа
Редактор новостей
Утром 6 марта в Одессе раздался взрыв. Об этом сообщил корреспондент LIGA.net в областном центре.
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Воздушная тревога в области была объявлена в 10:41.
Уже в 10:44 в городе прогремел взрыв.
После взрыва глава областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей срочно проследовать в укрытия.
О возможных прилетах или работе противовоздушной обороны информации пока нет.
Украинский канал "Николаевский Ванек", который, как считается, связан с военными на южном направлении, написал, что россияне ударили баллистической ракетой типа "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма.
Подтвердить это пока невозможно.
- В ночь на субботу 2 марта российские захватчики нанесли удар "шахедами" по Одессе. Из-за этого погибли 12 человек, среди них – пятеро детей.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что удар по Одессе – это еще один пример потерь, к которым приводит затягивание поставок оружия для Украины.
- В ночь на 5 марта оккупанты атаковали Украину 22 дронами-камикадзе Shahed-136 – Силам противовоздушной обороны удалось сбить 18 "шахедов" в Одесской области.
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