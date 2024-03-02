Зеленський дорікнув західним партнерам через політичні ігри, поки Росія продовжує вбивати
Президент Володимир Зеленський дорікнув західним партнерам через політичні суперечки на тлі чергової терористичної атаки Росії по Одесі, внаслідок якої загинули семеро людей, двоє з яких – діти. У вечірньому відеозверненні він наголосив, що затягування партнерів із військовою допомогою призводить до таких жертв.
Коментуючи російський удар "шахедами" по Одесі, Зеленський зазначив, що це був звичайний житловий будинок, і у таких атаках жодного військового сенсу "немає і бути не може".
"Світ знає, що можна протиставити терору. Світ має достатньо систем ППО, систем захисту від "шахедів" і ракет. І затягування з постачанням зброї для України, ППО для захисту наших людей призводить, на жаль, до таких втрат, до того, що перелік дітей, чиї життя забирає Росія, постійно зростає", – сказав президент.
Він наголосив, що Україна не просила "нічого більше, ніж треба, щоб захистити життя".
"А коли життя втрачаються, а в партнерів просто внутрішні політичні ігри чи суперечки, які обмежують наш захист, це неможливо зрозуміти. Із цим неможливо погодитись. І буде неможливо забути – світ памʼятатиме це", – заявив він.
Він наголосив, що російський терор повинен програти, а в Москві не визнають нічого, крім сили, – тому має бути більше української сили і єдності світу.
"Якщо комусь ще не вистачає мотивації, "шахеди" щоночі – це мотивація. Російські ракети, російське зло. Кожна наша втрата. Кожен наш воїн, який віддав своє життя заради незалежності України", – додав президент.
- У ніч проти 2 березня Сили протиповітряної оборони збили 14 із 17 російських безпілотників.
- В Одесі росіяни зруйнували цілий під'їзд житлового будинку. Початково повідомлялося, що три людини загинули, ще вісім отримали поранення, триває рятувальна операція. Відео наслідків - тут.
- Станом на вечір 2 березня відомо вже про сімох загиблих, зокрема з-під завалів рятувальники дістали тіла матері і немовляти.
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