Джонсон може передумати про допомогу Україні в Палаті, але поки не готовий — експосол США
Спікер Палати представників США Майк Джонсон поки що не готовий ставити на голосування продовження допомоги Україні, але існують способи змусити його передумати. Про це заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст в інтерв'ю LIGA.net.
За його словами, якщо винести питання допомоги Україні на голосування у Палаті, то воно набере 270-290 голосів із 219 необхідних.
"Але спікер Майк Джонсон має повноваження ставити на голосування чи ні. Рішення Джонсона дуже важливе. На жаль, він не готовий", — сказав Гербст.
Він зазначив, що є варіант петиції про винесення проєкту на голосування без попереднього обговорення у комітетах — якщо 218 конгресменів її підпишуть, то таке голосування відбудеться (таких петицій з 1931 року було 26, і лише двічі ухвалили закони).
"Джонсон каже, що не ставитиме, тому що "зараз у нас невідкладні законопроєкти". Це чітко показує позицію, але не означає, що він не може передумати. Якщо конгресмени будуть наполегливими", – заявив дипломат.
- 14 лютого 2024 року Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт щодо допомоги для України.
- Затримка у військовій допомозі Україні з боку США може призвести до того, що держави Європи збільшать об'єми військової підтримки завдяки закупівлі американського озброєння.
- 26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому, що зробить "все можливе" для надання допомоги Україні.
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