Джонсон може передумати про допомогу Україні в Палаті, але поки не готовий — експосол США

Гербст заявив, що рішення Джонсона для продовження допомоги Україні є ключовим, але спікер поки не готовий

Майк Джонсон (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Спікер Палати представників США Майк Джонсон поки що не готовий ставити на голосування продовження допомоги Україні, але існують способи змусити його передумати. Про це заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст в інтерв'ю LIGA.net.

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За його словами, якщо винести питання допомоги Україні на голосування у Палаті, то воно набере 270-290 голосів із 219 необхідних.

"Але спікер Майк Джонсон має повноваження ставити на голосування чи ні. Рішення Джонсона дуже важливе. На жаль, він не готовий", — сказав Гербст.

Він зазначив, що є варіант петиції про винесення проєкту на голосування без попереднього обговорення у комітетах — якщо 218 конгресменів її підпишуть, то таке голосування відбудеться (таких петицій з 1931 року було 26, і лише двічі ухвалили закони).

"Джонсон каже, що не ставитиме, тому що "зараз у нас невідкладні законопроєкти". Це чітко показує позицію, але не означає, що він не може передумати. Якщо конгресмени будуть наполегливими", – заявив дипломат.

14 лютого 2024 року Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт щодо допомоги для України.

Затримка у військовій допомозі Україні з боку США може призвести до того, що держави Європи збільшать об'єми військової підтримки завдяки закупівлі американського озброєння.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому, що зробить "все можливе" для надання допомоги Україні.

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