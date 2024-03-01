Джонсон может передумать насчет помощи Украине в Палате, но пока не готов — экс-посол США
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пока не готов ставить на голосование продолжение помощи Украине, но существуют способы заставить его передумать. Об этом заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст в интервью LIGA.net.
По его словам, если вынести вопрос помощи Украине на голосование в Палате, то он наберет 270-290 голосов из 219 необходимых.
"Но у спикера Майк Джонсон имеет полномочия ставить на голосование или нет. Решение Джонсона очень важно. К сожалению, он не готов", — сказал Хербст.
Он отметил, что есть вариант петиции о вынесении проекта на голосование без предварительного обсуждения в комитетах — если 218 конгрессменов ее подпишут, то такое голосование состоится (таких петиций с 1931 года было 26, и только дважды приняли законы).
"Джонсон говорит, что не будет ставить, потому что "сейчас у нас неотложные законопроекты". Это четко показывает позицию, но не означает, что он не может передумать. Если конгрессмены будут настойчивы", — заявил дипломат.
- 14 февраля 2024 года Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины.
- Задержка в военной помощи Украине со стороны США может привести к тому, что государства Европы увеличат объемы военной поддержки за счет закупки американского вооружения.
- 26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему, что сделает "все возможное" для предоставления помощи Украине.
Читайте также: "С оружием США, возможно, победите за два года. Байден боится", – экс-посол Джон Хербст