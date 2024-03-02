Зеленський заявив, що дав Сирському карт-бланш на будь-які кадрові зміни у ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський може ухвалювати рішення про будь-які кадрові зміни в армії. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
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Він наголосив, що щодня отримує доповіді від військових, а Сирський та командувачі щодня перебувають на фронті, "саме там, де потрібно".
"У головкома – карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах – будь-які. Всі українські командири мають знати фронт, відчувати фронт – реальні потреби. Мають реально бути із солдатами, сержантами. Бути такими, якими потрібно, щоб досягати українських цілей", – заявив президент.
Він додав, що на початку тижня після повернення Сирського з фронту очікує від нього детальну доповідь та конкретні пропозиції щодо подальших змін і дій України.
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