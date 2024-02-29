Президент Володимир Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ – призначив на цю посаду бригадного генерала Володимира Карпенка. Відповідний указ від 29 лютого опубліковано на сайті Офісу президента.

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Одним із указів Зеленський сьогодні звільнив з посади командувача Сил логістики генерал-майора Олега Гуляка, іншим – призначив Карпенка.

Гуляк обіймав цю посаду з 30 серпня 2021 року. У 2017-2018 роках він був заступником командувача Силами Антитерористичної операції.

Карпенко з 2021 року обіймав посаду командувача логістики у Сухопутних військах ЗСУ.

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