Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский сменил командующего Сил логистики ВСУ – назначил на эту должность бригадного генерала Владимира Карпенко. Соответствующий указ от 29 февраля опубликован на сайте Офиса президента.

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Одним из указов Зеленский уволил с должности командующего Сил логистики генерал-майора Олега Гуляка, другим – назначил Карпенко.

Гуляк занимал эту должность с 30 августа 2021 года. В 2017-2018 годах он был заместителем командующего Силами Антитеррористической операции.

Карпенко с 2021 года занимал должность командующего логистикой в Сухопутных войсках ВСУ.

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