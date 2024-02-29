Зеленский сменил командующего Сил логистики ВСУ
Президент Владимир Зеленский сменил командующего Сил логистики ВСУ – назначил на эту должность бригадного генерала Владимира Карпенко. Соответствующий указ от 29 февраля опубликован на сайте Офиса президента.
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Одним из указов Зеленский уволил с должности командующего Сил логистики генерал-майора Олега Гуляка, другим – назначил Карпенко.
Гуляк занимал эту должность с 30 августа 2021 года. В 2017-2018 годах он был заместителем командующего Силами Антитеррористической операции.
Карпенко с 2021 года занимал должность командующего логистикой в Сухопутных войсках ВСУ.
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