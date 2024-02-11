Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве ВСУ: назначены новые командующие

Владимир Зеленский (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский в воскресенье 11 февраля назначил новых командующих Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны и Объединенных сил. Об этом сообщается на сайте главы государства.

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→ Командующим Сухопутными войсками стал Александр Павлюк.

Павлюк раньше был первым замминистра обороны. На должности командующего Сухопутными войсками он сменил Александра Сырского, которого Зеленский ранее повысил до главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Павлюк является боевым генералом, имеет звание Героя Украины. На войне с 2014 года принимал участие в освобождении Славянска, Краматорска, Северска и Лисичанска, а также деблокировании Луганского аэропорта. В 2015-2017 годах был начальником штаба оперативного командования "Запад". В 2017-2020 годах возглавлял это командование.

С 2020 по 2021 год командовал подготовкой командования Сухопутных войск. В 2021-2022 годах являлся командующим Операцией Объединенных сил. После начала войны руководил обороной на Донбассе, а впоследствии возглавлял Киевскую область.

Александр Павлюк (Фото: azov.org.ua)

→ Командующим объединенными силами вместо Сергея Наева стал Юрий Содоль.

Генерал Юрий Содоль с 2018 года возглавлял морскую пехоту Украины. В 2015-2018 годах он был первым заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками, а до этого был комбригом 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Имеет звание Героя Украины.

Наев был командующим объединенными силами ВСУ с мая 2020 года.

Юрий Содоль (Фото: Думская)

→ Командующим ДШВ вместо Максима Миргородского стал Игорь Скибюк.

Генерал Игорь Скибюк получил звание Героя Украины после харьковского наступления в 2022 году. Тогда он командовал 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой, которая являлась основой наступления. В 2023 году стал начальником штаба, заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками.

Миргородский был командующим ДШВ с августа 2021 года.

Игорь Скибюк (Фото: Офис президента)

→ Командующим Силами теробороны стал Игорь Плахута.

Генерал Плахута заменил Анатолия Баргилевича, которого Зеленский повысил до начальника Генерального штаба. Баргилевич был командующим Сил ТрО с октября 2023 года.

8 февраля Зеленский объявил, что назначил Сырского новым главнокомандующим ВСУ. Залужному он предложил "остаться в команде", но не уточнил, на какой должности.

Зеленский перечислил восемь изменений, которых ждет в ближайшее время в обновленных ВСУ. Один из пунктов – построить в армии действенную систему ротаций.

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