Зеленський провів кадрові перестановки у керівництві ЗСУ: призначено нових командувачів

Володимир Зеленський (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Президент Володимир Зеленський у неділю, 11 лютого, призначив нових командувачів Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони і Об'єднаних сил. Про це повідомляється на сайті глави держави.

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→ Командувачем Сухопутних військ став Олександр Павлюк.

Павлюк раніше був першим заступником міністра оборони. На посаді командувача Сухопутних військ він змінив Олександра Сирського, якого Зеленський раніше підвищив до головнокомандувача Збройних Сил України.

Павлюк є бойовим генералом, має звання Героя України. На війні з 2014 року, брав участь у звільненні Слов'янська, Краматорська, Сіверська та Лисичанська, а також деблокуванні Луганського аеропорту. У 2015-2017 роках був начальником штабу оперативного командування "Захід". У 2017-2020 роках очолював це командування.

З 2020 до 2021 року командував підготовкою командування Сухопутних військ. У 2021-2022 роках був командувачем Операції Об'єднаних сил. Після початку великої війни керував обороною на Донбасі, а згодом очолював Київську область.

Олександр Павлюк (Фото: azov.org.ua)

→ Командувачем об'єднаних сил замість Сергія Наєва став Юрій Содоль.

Генерал Юрій Содоль з 2018 року очолював Морську піхоту України. У 2015-2018 роках він був першим заступником командувача Десантно-штурмових військ, а до того був комбригом 25-ї окремої повітрянодесантної бригади. Має звання Героя України.

Наєв був командувачем об'єднаних сил ЗСУ з травня 2020 року.

Юрій Содоль (Фото: Думська)

→ Командувачем ДШВ замість Максима Миргородського став Ігор Скибюк.

Генерал Ігор Скибюк отримав звання Героя України після харківського наступу в 2022 році. Тоді він командував 80-ю окремою десантно-штуромовою бригадою, яка була основою наступу. У 2023 році став начальником штабу, заступником командувача Десантно-штурмових військ.

Миргородський був командувачем ДШВ з серпня 2021 року.

Ігор Скибюк (Фото: Офіс президента)

→ Командувачем Силами тероборони став Ігор Плахута.

Генерал Плахута замінив Анатолія Баргилевича, якого Зеленський підвищив до начальника Генерального штабу. Баргилевич був командувачем Сил ТрО з жовтня 2023 року.

8 лютого Зеленський оголосив, що призначив Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ. Залужному він запропонував "залишитись у команді", але не уточнив, на якій посаді.

Зеленський перелічив вісім змін, на які очікує найближчим часом в оновлених ЗСУ. Один із пунктів - побудувати в армії дієву систему ротацій.

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