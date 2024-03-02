Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский может принимать решение о любых кадровых изменениях в армии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Он отметил, что каждый день получает доклады от военных, а Сырский и командующие каждый день находятся на фронте, "именно там, где нужно".

"У главкома – карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах – любые. Все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт реальные потребности. Должны реально быть с солдатами, сержантами. Быть такими, какими нужно, чтобы достигать украинских целей", – заявил президент.

Он добавил, что в начале недели после возвращения Сырского с фронта ожидает от него подробный доклад и конкретные предложения насчет дальнейших изменений и действий Украины.