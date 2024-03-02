Одеса. Кількість загиблих зросла до п'яти, серед них дитина 2021 року народження – фото
Фoто - ДСНС

Внаслідок нічної російської атаки "шахедами" кількість загиблих в Одесі зросла до п’яти осіб. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники деблокували з-під завалів тіла п’ятьох загиблих осіб, серед них – одна дитина 2021 року народження. Ще вісім людей постраждали, з яких одна дитина. Врятовано п'ять осіб.

За попередніми даними, внаслідок російського удару зруйновано 18 квартир дев’ятиповерхового будинку. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи в безперервному режимі, залучено 95 рятувальників та 22 одиниці техніки. Також працюють кінологи та психологи.

Пошкоджено розташовану поряд будівлю бойлерної –  без   теплопостачання  залишаються 12 багатоквартирних будинків та дитячий садок.

Одеса. Кількість загиблих зросла до п'яти, серед них дитина 2021 року народження – фото
Фото – ДСНС
Одеса. Кількість загиблих зросла до п'яти, серед них дитина 2021 року народження – фото
Фото – ДСНС
Одеса. Кількість загиблих зросла до п'яти, серед них дитина 2021 року народження – фото
Фото – ДСНС
Одеса. Кількість загиблих зросла до п'яти, серед них дитина 2021 року народження – фото
Фото – ДСНС
Одеса. Кількість загиблих зросла до п'яти, серед них дитина 2021 року народження – фото
Фото – ДСНС
Одеса. Кількість загиблих зросла до п'яти, серед них дитина 2021 року народження – фото
Фото – ДСНС
  • У ніч проти 2 березня Сили протиповітряної оборони збили 14 із 17 російських безпілотників.
  • В Одесі росіяни зруйнували цілий під'їзд житлового будинку. Початково повідомлялося, що три людини загинули, ще вісім отримали поранення, триває рятувальна операція. Відео наслідків - тут.
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