Одеса. Кількість загиблих зросла до п'яти, серед них дитина 2021 року народження – фото
Внаслідок нічної російської атаки "шахедами" кількість загиблих в Одесі зросла до п’яти осіб. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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Рятувальники деблокували з-під завалів тіла п’ятьох загиблих осіб, серед них – одна дитина 2021 року народження. Ще вісім людей постраждали, з яких одна дитина. Врятовано п'ять осіб.
За попередніми даними, внаслідок російського удару зруйновано 18 квартир дев’ятиповерхового будинку. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи в безперервному режимі, залучено 95 рятувальників та 22 одиниці техніки. Також працюють кінологи та психологи.
Пошкоджено розташовану поряд будівлю бойлерної – без теплопостачання залишаються 12 багатоквартирних будинків та дитячий садок.