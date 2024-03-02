Одесса. Число погибших возросло до пяти, среди них ребенок 2021 года рождения – фото
Фoто - ГСЧС

В результате ночной российской атаки "шахедами" количество погибших в Одессе возросло до пяти человек. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели деблокировали из-под завалов тела пятерых погибших, среди них – один ребенок 2021 года рождения. Еще восемь человек пострадали, в том числе один ребенок. Спасены пять человек.

По предварительным данным, в результате российского удара разрушены 18 квартир девятиэтажного дома. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы в непрерывном режиме, привлечены 95 спасателей и 22 единицы техники. Также работают кинологи и психологи.

Повреждено расположенное рядом здание бойлерной – без теплоснабжения остаются 12 многоквартирных домов и детский сад.

Одесса. Число погибших возросло до пяти, среди них ребенок 2021 года рождения – фото
Фото – ГСЧС
Одесса. Число погибших возросло до пяти, среди них ребенок 2021 года рождения – фото
Фото – ГСЧС
Одесса. Число погибших возросло до пяти, среди них ребенок 2021 года рождения – фото
Фото – ГСЧС
Одесса. Число погибших возросло до пяти, среди них ребенок 2021 года рождения – фото
Фото – ГСЧС
Одесса. Число погибших возросло до пяти, среди них ребенок 2021 года рождения – фото
Фото – ГСЧС
Одесса. Число погибших возросло до пяти, среди них ребенок 2021 года рождения – фото
Фото – ГСЧС
  • В ночь на 2 марта Силы противовоздушной обороны сбили 14 из 17 российских беспилотников.
  • В Одессе россияне разрушили целый подъезд жилого дома. Изначально сообщалось, что три человека погибли, еще восемь получили ранения, идет спасательная операция. Видео последствий – здесь.
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