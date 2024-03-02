Одесса. Число погибших возросло до пяти, среди них ребенок 2021 года рождения – фото

Фoто - ГСЧС

В результате ночной российской атаки "шахедами" количество погибших в Одессе возросло до пяти человек. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Спасатели деблокировали из-под завалов тела пятерых погибших, среди них – один ребенок 2021 года рождения. Еще восемь человек пострадали, в том числе один ребенок. Спасены пять человек.

По предварительным данным, в результате российского удара разрушены 18 квартир девятиэтажного дома. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы в непрерывном режиме, привлечены 95 спасателей и 22 единицы техники. Также работают кинологи и психологи.



Повреждено расположенное рядом здание бойлерной – без теплоснабжения остаются 12 многоквартирных домов и детский сад.

Фото – ГСЧС

Фото – ГСЧС

Фото – ГСЧС

Фото – ГСЧС

Фото – ГСЧС

Фото – ГСЧС