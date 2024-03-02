В Одесі з-під завалів житловоъ дев'ятиповерхівки, під'їзд якої зруйнував російський дрон-камікадзе Shahed-136 дістали тіло маленької дитини. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники заявляють, що тіло було виявлено на рівні першого поверху, проводяться роботи з деблокування.

Усього загинули троє людей, вісім отримали поранення.

П'ятеро людей вдалося врятувати, з них одна дитина.

Пошукові роботи продовжуються.

В Одеській міській раді уточнили, що загиблій дитині було лише три місяці, її матір ще шукають.

На опублікованому відео можна побачити, як виглядає зруйнований будинок з висоти.

  • У Одесі росіяни зруйнували цілий під'їзд житлового будинку. Три людини загинули, ще вісім отримали поранення, триває рятувальна операція. Відео наслідків можна переглянути за посиланням.
  • Сили протиповітряної оборони збили 14 із 17 безпілотників.
  • У ніч проти 27 лютого російська армія атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами, а також дронами-камікадзе Shahed-136.

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