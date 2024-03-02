В Одесі з-під завалів житловоъ дев'ятиповерхівки, під'їзд якої зруйнував російський дрон-камікадзе Shahed-136 дістали тіло маленької дитини. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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Рятувальники заявляють, що тіло було виявлено на рівні першого поверху, проводяться роботи з деблокування.

Усього загинули троє людей, вісім отримали поранення.

П'ятеро людей вдалося врятувати, з них одна дитина.

Пошукові роботи продовжуються.

В Одеській міській раді уточнили, що загиблій дитині було лише три місяці, її матір ще шукають.

На опублікованому відео можна побачити, як виглядає зруйнований будинок з висоти.

У Одесі росіяни зруйнували цілий під'їзд житлового будинку. Три людини загинули, ще вісім отримали поранення, триває рятувальна операція. Відео наслідків можна переглянути за посиланням.

Сили протиповітряної оборони збили 14 із 17 безпілотників.

У ніч проти 27 лютого російська армія атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами, а також дронами-камікадзе Shahed-136.

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