В Одесі в завалах зруйнованого РФ будинку знайшли тіло тримісячної дитини — відео з висоти
В Одесі з-під завалів житловоъ дев'ятиповерхівки, під'їзд якої зруйнував російський дрон-камікадзе Shahed-136 дістали тіло маленької дитини. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Рятувальники заявляють, що тіло було виявлено на рівні першого поверху, проводяться роботи з деблокування.
Усього загинули троє людей, вісім отримали поранення.
П'ятеро людей вдалося врятувати, з них одна дитина.
Пошукові роботи продовжуються.
В Одеській міській раді уточнили, що загиблій дитині було лише три місяці, її матір ще шукають.
На опублікованому відео можна побачити, як виглядає зруйнований будинок з висоти.
- У Одесі росіяни зруйнували цілий під'їзд житлового будинку. Три людини загинули, ще вісім отримали поранення, триває рятувальна операція. Відео наслідків можна переглянути за посиланням.
- Сили протиповітряної оборони збили 14 із 17 безпілотників.
- У ніч проти 27 лютого російська армія атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами, а також дронами-камікадзе Shahed-136.
Читайте також: Кулеба: Росія атакує щоразу, коли Захід не діє. Потрібно допомогти Україні швидше