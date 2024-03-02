В Одессе из-под завалов жилой девятиэтажки, подъезд которой разрушил российский дрон-камикадзе Shahed-136 достали тело маленького ребенка. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Спасатели заявляют, что тело было обнаружено на уровне первого этажа, проводятся работы по деблокировке.

Всего погибли три человека, восемь получили ранения.

Пять человек удалось спасти, из них один ребенок.

Поисковые работы продолжаются.

В Одесском городском совете уточнили, что погибшему ребенку было всего три месяца, его мать еще ищут.

На опубликованном видео можно заметить, как выглядит разрушенный дом с высоты.

В Одессе россияне разрушили целый подъезд жилого дома. Три человека погибли, еще восемь получили ранения, идет спасательная операция. Видео последствий можно посмотреть по ссылке.

Силы противовоздушной обороны сбили 14 из 17 беспилотников.

В ночь на 27 февраля российская армия атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами-камикадзе Shahed-136.

Читайте также: Кулеба: Россия атакует каждый раз, когда Запад бездействует. Нужно помочь Украине быстрее