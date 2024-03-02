ВСУ: Россия запустила по Украине 17 "шахедов", военным удалось уничтожить 14 целей
Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 2 марта. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что враг запустил 17 беспилотников.
Силам противовоздушной обороны удалось сбить 14 целей.
Ранее стало известно, что в Одессе "шахед" полностью разрушил подъезд жилого девятиэтажного дома.
Два человека погибли, еще семеро получили ранения, идет спасательная операция. Видео последствий можно посмотреть по ссылке.
В ночь на 27 февраля российская армия атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами-камикадзе Shahed-136.
- В ночь на 25 февраля и утром Россия направила в Украину ударные беспилотники, ряд взрывов раздался в Хмельницкой области, в Киевской – работала противовоздушная оборона.
- Впоследствии стало известно, что в Хмельницкой области произошло повреждение объекта инфраструктуры.
- В ночь на 26 февраля Россия атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами разных типов, украинским военным удалось сбить три ракеты и девять беспилотников.
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