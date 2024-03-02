Российские оккупанты ударили дроном-камикадзе Shahed-136 по многоэтажному дому в Одессе в ночь на 2 марта. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, в результате прилета по дому полностью разрушен подъезд.

Один мужчина погиб, семь человек получили ранения, среди них один ребенок.

Также пострадала беременная женщина, ее забрали в больницу, еще трех человек с многочисленными ранениями госпитализировали, 26-летняя девушка в тяжелом состоянии.

Продолжается спасательная операция, под завалами могут быть люди.

ОБНОВЛЕНО в 07:14. Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что количество погибших возросло до двух, на связь не выходят еще семь жителей дома.

В ночь на 27 февраля российская армия атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами-камикадзе Shahed-136.

В ночь на 25 февраля и утром Россия направила в Украину ударные беспилотники, ряд взрывов раздался в Хмельницкой области, в Киевской – работала противовоздушная оборона.

Впоследствии стало известно, что в Хмельницкой области произошло повреждение объекта инфраструктуры.

В ночь на 26 февраля Россия атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами разных типов, украинским военным удалось сбить три ракеты и девять беспилотников.

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