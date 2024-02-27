РФ ударила по Украине "Искандерами", ракетами Х-59, Х-31П и "шахедами". Есть прилеты — ВСУ

Силы противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников и две ракеты типа Х-59 в ночь на 27 февраля

Пуск ракеты "Искандер-М" (Фото: ресурс оккупантов)

Российская армия атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 27 февраля. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что из Воронежской области россияне запустили баллистику типа "Искандер-М".

Четыре управляемые ракеты Х-59 и одну противорадиолокационную Х-31П РФ выпустила с оккупированных территорий Херсонской и Донецкой областей.

Также было выпущено 13 "шахедов" из района Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае и Курской области.

Боевую работу вели истребители, зенитчики, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

Противовоздушная оборона уничтожила 11 беспилотников и две ракеты Х-59 в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

В ночь на 25 февраля и утром Россия направила в Украину ударные беспилотники, ряд взрывов раздался в Хмельницкой области, в Киевской – работала противовоздушная оборона.

Впоследствии стало известно, что в Хмельницкой области произошло повреждение объекта инфраструктуры.

В ночь на 26 февраля Россия атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами разных типов, украинским военным удалось сбить три ракеты и девять беспилотников.

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